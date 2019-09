Prezes PGE: Rozmawiamy z czterema partnerami w sprawie inwestycji w offshore



Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest na ostatnim etapie wyboru zagranicznego partnera przy realizacji inwestycji w morską energetykę wiatrową, wyłoniona została krótka lista czterech potencjalnych partnerów, poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Jesteśmy na ostatnim etapie wyboru partnera dla inwestycji w offshore, mamy krótką listę czterech podmiotów, a do końca października powinniśmy być w stanie być może ogłosić negocjacyjną dwójkę" - powiedział Baranowski dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Potwierdził jednocześnie, że ostateczny wybór partnera do tej inwestycji powinien nastąpić najpóźniej do końca 2019 roku.

"Być może uda się nawet wcześniej" - zaznaczył prezes PGE.

Baranowski potwierdził, że w pierwszym etapie spółka chce wybudować na Bałtyku morskie farmy wiatrowe o mocy 1 GW kosztem ok. 12 mld zł, natomiast do roku 2030 łączna moc morskich farm grupy powinna wynosić co najmniej 2,5 GW.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)