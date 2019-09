Loty z Bydgoszczy do Warszawy będą obywać się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach 6.00 - 6.50, a z Warszawy do Bydgoszczy w wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele w godzinach 23.00- 23.50, a także od poniedziałku do piątku do w Bydgoszczy do Warszawy w godzinach 15.00-16.00, a z Warszawy do Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach 13.40 - 14:30.

"Powrót bezpośrednich połączeń lotniczych z Bydgoszczy do Warszawy jest realizacją celu wpisanego w plan wieloletni lotniska. Dzięki uruchomieniu lotów do Warszawy uzyskujemy dostęp do dwóch lotnisk hubowych (Frankfurt, Warszawa) z Bydgoszczy, co umożliwi naszym pasażerom planowanie podróży do wielu europejskich miast z wylotem rano i powrotem wieczorem" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz SA Tomasz Moraczewski.

Z kolei cytowany dyrektor Biura Siatki Połączeń w PLL LOT Robert Ludera podkreślił, że "rozkład został skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić szybką i komfortową podróż zarówno dla osób lecących biznesowo i turystycznie do Warszawy, jak i dla tych, którzy chcą polecieć dalej". Dodał, że "zróżnicowane godziny lotów zapewniają możliwość dogodnej przesiadki na Lotnisku Chopina, na rejsy do Ameryki Północnej, Azji, Europy Zachodniej i Środkowej oraz do portów krajowych".

Połączenia obsługiwać będzie samolot Bombardier Q400 zabierający na pokład 78 pasażerów. Rejsy będą się odbywać od 27 października, czyli od początku sezonu zimowego. (PAP)

autor: Jerzy Rausz