Miraculum podpisało umowę komisyjną z Pocztą Polską



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Miraculum podpisało umowę komisową z Pocztą Polską w przedmiocie sprzedaży komisowej w placówkach Poczty Polskiej produktów Miraculum, podała spółka.

"Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Działania mające na celu dystrybucję produktów spółki przez Pocztę Polską - ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz powszechność jej placówek - mogą znacząco wpłynąć na poprawę wyników finansowych Miraculum, podano również.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)