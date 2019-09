Bloober Team szykuje kolejne działania związane z 'Blair Witch' jeszcze w 2019



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Bloober Team liczy, że "Blair Witch" będzie tytułem z długim potencjałem i zapowiada kolejne działania w tym roku związane z tą marką, poinformował ISBnews prezes Piotr Babieno.

"Jak ktoś bierze pod uwagę tytuły takie, jak 'Wiedźmin', które trafią do znacznie szerszego grona i w pierwszych dniach sprzedaży generują największe ilości, to nie rozumie, że horrory co do zasady to tytuły, które mają 'long tail'. Najczęściej ich sprzedaż napędzana jest informacjami od gracza do gracza, czy się podoba czy nie, dlaczego mam tę grę kupić. Oczywiście, nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że w dniu premiery mieliśmy problemy techniczne. Jednak wydaje nam się, że stanęliśmy na wysokości zadania. Pierwszy patch poszedł po 3 godzinach. W momencie, kiedy wypuściliśmy pierwszą poprawkę, pracowaliśmy nad kolejną. Trafiła na rynek w mniej niż 24 godziny. To pokazuje, że byliśmy mocno zmobilizowani, by wypuścić jak najlepszą grę na rynek" - powiedział ISBnews Babieno.

Zaznaczył, że patrząc z perspektywy pierwszych danych liczbowych, które można obserwować, może powiedzieć, że w porównaniu do wszystkich dotychczasowych tytułów spółki to jest najlepsza premiera pod kątem wielkości sprzedaży.

"Jak będzie to myślę, że jeszcze za wcześnie na taką odpowiedź. Musimy zobaczyć trend, jak ta gra się sprzedaje w dłuższym terminie. Jeśli weźmiemy pod uwagę 'Observera', który nie był naszym największym sukcesem, to tak naprawdę po dwóch latach od premiery i zwróciła się, i dała zarobić zarówno nam, jak i wydawcy. Dodatkowo wciąż się sprzedaje i przynosi bardzo dobre efekty. Z resztą tuż przed premierą 'Blair Witch' zrobiliśmy promocję cenową na 'Observera' i trafił do Top10 najchętniej kupowanych gier na Steam. To pokazuje, że te gry mają długi potencjał i wierzę, że tak samo będzie z 'Blair Witch'. Jako że zawsze staramy się mieć asa w rękawie to nie jest to koniec działań w tym roku związanych z tą marką" - dodał prezes.

Zaznaczył, że po "Gears of War", "Blair Witch" jest najchętniej oglądaną i sprawdzaną grą na Xbox.

"Liczymy, że przełoży się to na fajne wyniki. Zaznaczam, że tu nie mamy takiego wglądu, jak na Steam. Wiemy, jaki był pierwszy dzień i jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest podobnie, jak na platformie dla PC. Natomiast zobaczymy, jak będzie w dłuższym okresie czasu. Myślę, że już po pierwszym miesiącu będziemy mądrzejsi 'w kwestii tego', dokąd zmierza 'Blair Witch'" - podsumował Babieno.

Gra od 30 sierpnia jest dostępna na komputery osobiste oraz konsolę Xbox One. Jest to tytuł z gatunku survival horror, który powstał na podstawie kultowego filmu z końca lat 90-tych wyprodukowanego przez Lionsgate.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)