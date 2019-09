Prezes PKN Orlen: Nie wykluczamy rozwoju sieci stacji paliw na Litwie



Krynica-Zdrój, 09.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen myśli o rozwoju sieci stacji paliw na terenie Litwy, poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek.

"Będziemy dążyć do tego, żeby nasza obecność na rynku detalicznym Litwy była większa niż do tej pory" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Do tej pory płocki koncern rozwijał sieci detaliczne pod względem liczby stacji w Polsce, Czechach i Niemczech, a na Litwie koncentrował się jedynie na modernizacji posiadanych 25 stacji.

Teraz to się może zmienić, ale prezes Obajtek nie chciał mówić o szczegółach dotyczących liczby stacji, które miałyby powstać na Litwie.

"Myślimy o kierunku litewskim, mamy przygotowane lokalizacje, na których niedługo chcielibyśmy zacząć inwestycje. Na pierwszej stacji już pojawił się nasz sprawdzony format gastronomiczny Stop Cafe 2.0. Pamiętajmy jednak, że od momentu znalezienia lokalizacji do realizacji inwestycji może upłynąć nawet półtora roku" - zastrzegł.

Podkreślił przy tym, że także na rynku polskim Orlen przyspiesza inwestycje w detalu.

"Były lata, kiedy otwierane było po 7 stacji. My uruchomiliśmy 24 w ubiegłym roku i 25 w tym roku, a mamy także przygotowanych kilkadziesiąt lokalizacji pod kolejne stacje" - powiedział.

Zapowiedział również ciąg dalszy ekspansji na rynku detalicznym na Słowacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)