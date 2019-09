11bit studios: Przychody z gry 'Frostpunk' na Steam przekroczyły 10 mln USD



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Skumulowane przychody ze sprzedaży gry "Frostpunk" i dodatków do tej gry na platformie Steam, liczone w okresie od 1 października 2018 roku do dziś, przekroczyły kwotę 10 mln USD, podało 11bit studios.

"W związku z tym prowizja Steam od sprzedaży kolejnych egzemplarzy 'Frostpunka' i dodatków do gry została obniżona do 25% z 30% poprzednio" - czytamy w komunikacie.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)