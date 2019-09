Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie, podała spółka. W jej

efekcie wydajność maszyny papierniczej MP1 zwiększyła się o 30 tys. ton rocznie, a portfolio produktów zostało rozszerzone. Inwestycja została w całości sfinansowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Główna część projektu obejmowała zainstalowanie nowej sekcji prasowej dla maszyny MP1. Dostawcą jest producent maszyn papierniczych PMPoland. Po zrealizowaniu inwestycji maszyna może produkować specjalne gatunki papieru o niskiej gramaturze, zarówno do zastosowań

graficznych, jak i do produkcji opakowań, poinformowano.

"Inwestycja pozwala na rozszerzenie gamy oferowanych papierów, zarówno graficznych, jak i opakowaniowych, dzięki czemu kostrzyńska papiernia dostosowuje się do zmian na rynku. Zwiększyliśmy nie tylko wydajność, ale także efektywność energetyczną procesu produkcyjnego, co przełoży się na niższą emisję CO2" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Arctic Paper Kostrzyn produkuje papier niepowlekany pod marką Amber. Papiernia jest największym producentem papieru offsetowego w Polsce i drugim co do wielkości producentem papieru graficznego. Po zakończeniu inwestycji, Arctic Paper Kostrzyn zwiększył

swoje roczne moce produkcyjne do 315 tys. ton (poprzednio było to 285 tys. ton), podsumowano.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)