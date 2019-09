Benchmarkowy wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskuje 0,3 proc. Drożeją spółki cykliczne i wrażliwe na handel.

Stoxx 600 Basic Resources zwyżkuje aż o 1,4 proc. dzięki m.in. takim spółkom jak Rio Tinto, Glencore i BHP.

Producenci chipów, jak AMS, dostawcy dla branży samochodowej, w tym Faurecia i Pirelli, oraz firmy chemiczne, jak Covestro, należą do spółek z największymi zwyżkami kursu.

Koncern browarniczy Anheuser-Busch InBev NV drożeje o 3,2 proc. po podaniu, że chce pozyskać 5 mld USD w ramach IPO.

Wm Morrison Supermarkets zyskuje 3,2 proc. po ogłoszeniu przez spółkę specjalnej dywidendy i umocnienia współpracy z Amazon.com Inc.

Globalne rynki pozytywnie reagują na słabnące napięcie związane z globalnym handlem i obawami o kondycję światowej gospodarki po gestach dobrej woli ze strony USA i Chin.

Donald Trump zamierza przełożyć o dwa tygodnie podwyższenie do 30 procent ceł na chiński eksport do USA o wartości 250 mld dolarów. To "gest dobrej woli" - napisał na Twitterze amerykański prezydent.

W Chinach zaś rozważana jest opcja importu amerykańskich produktów rolnych, m.in soi i wieprzowiny, jako wyraz dobrej woli przed planowanymi rozmowami negocjatorów z Chin i USA na początku października - podają anonimowe źródła.

Działania obu stron łagodzą napięcia przez zaplanowanymi na początek października negocjacjami handlowymi przedstawicieli USA i Chin w Waszyngtonie.

Już za kilka godzin inwestorzy poznają tymczasem decyzję Europejskiego Banku Centralnego - oczekują zarówno obniżki kosztu pieniądza, jak i QE.

"Dzisiejsze posiedzenie EBC, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Mario Draghiego, przyniesie luzowanie polityki pieniężnej w reakcji na uporczywie niską inflację i utrzymujące się ryzyka w otoczeniu gospodarki" - piszą w nocie analitycy PKO Bank Polski.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,1015 USD, bez zmian, japoński jen jest wyceniany po 107,98 za 1 USD, po spadku o 0,1 proc., a brytyjski funt zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,2340 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,72 proc., w dół o 1 pb., 2-letnich 1,68 proc., w górę o 1 pb.

Ropa na NYMEX drożeje o 0,57 proc. do 56,02 USD/b.

Złoto zyskuje 0,3 proc. do 1.501,64 USD za uncję.

Indeksy w Europie - godz. 09.20

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3526,03 0,26 1,19 6,00 DAX Niemcy 12382,16 0,19 2,11 6,01 FTSE 100 W.Brytania 7345,12 0,10 1,02 1,64 CAC 40 Francja 5632,73 0,26 0,70 6,07 IBEX 35 Hiszpania 9065,30 0,06 0,81 4,48 FTSE MIB Włochy 21961,23 0,32 0,03 8,38

(PAP Biznes)