Seco: Warwick miało 3,27 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln zł wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,37 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 147,64 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 231,39 mln zł w porównaniu z 268,02 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 roku zanotowano spadek sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych grupy. Największy spadek dotyczył segmentów: urządzeń do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych (-25%), pieców atmosferowych (-17%), pieców próżniowych (-9%)" - czytamy w raporcie.

Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku azjatyckim (wzrost obrotów o +2% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego). Natomiast obroty na pozostałych rynkach zanotowały spadek, najbardziej znaczący na rynku amerykańskim (-23% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego), gdzie grupa odczuwa spowolnienie związane z niepewnością zbliżających się wyborów, dodano.

W I połowie 2019 roku spółki grupy Seco/Warwick zdobyły zamówienia o wartości 179 mln zł, w tym około 72,7 mln zł w II kwartale. Wartość zdobytych zamówień osiągnęła poziom niższy o 33 mln zł niż w pierwszej połowie 2018 roku. W rezultacie otrzymanych w pierwszej połowie 2019 roku zamówień, wielkość portfela na koniec czerwca wyniosła 299 mln zł, podano także.

"Spółka i jej grupa kapitałowa na dzień złożenia raportu za I półrocze 2019 roku działa w sposób stabilny. Wszystkie zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności regulowane są terminowo" - podkreślono w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 6,25 mln zł wobec 9,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciezłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

