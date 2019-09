LPP: Sprzedaż LFL nadal będzie rosła w III kwartale



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sprzedaż LPP w sklepach porównywalnych (LFL) może nadal rosnąć w ujęciu rocznym w III kwartale tegoroku, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

"Jeśli chodzi o perspektywy sprzedażowe, to sierpień był dobry. Wrzesień jest bardzo dobry - jesteśmy zadowoleni. LFL są na plusie i wygląda na to, że cały III kw. może być na plusie w LFL" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

LPP podało w raporcie, że przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I półroczu 2019 roku wzrosły o 5,7%, zaś w II kwartale 2019 roku o 1,3%.

W I półroczu 2019 roku wszystkie marki pokazały dodatnie LFL. Najwyższe wzrosty w salonach porównywalnych zanotowała marka House (dwucyfrowe) i Sinsay. Wysokie LFL marki House pokazują sukces podjętych we wcześniejszych kwartałach działań nad poprawą kolekcji tej marki. W okresie sprawozdawczym najwyższe (dwucyfrowe) LFL odnotowały salony na Litwie, w Rumunii, na Ukrainie, salon w Wielkiej Brytanii oraz salony w Rosji i Niemczech.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 046,76 mln zł w 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)