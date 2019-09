PHN: Kolejne mieszkania trafią do oferty spółki na początku 2020 r.



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje wprowadzenie do sprzedaży kolejnej puli mieszkań na początku 2020 r., poinformował prezes Marcin Mazurek. Będą to lokale w ramach I etapu projektu Młoda Białołęka w Warszawie.

"Na początku przyszłego roku Młoda Białołęka będzie w sprzedaży. Pierwszy etap obejmuje 174 mieszkania" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes ds. inwestycji Tomasz Górnicki poinformował, że obecnie spółka prowadzi sprzedaż w dwóch projektach. W Vis a Vis Wola etap I w Warszawie spółka sprzedała już 100% z dostępnych mieszkań, a w Vis a Vis Wola II - 68%. W inwestycji Marina Yacht Park w Gdyni, po dodaniu do oferty w ostatnich dniach 40 kolejnych mieszkań, poziom objęcia umowami sięga 64%, wymienił Górnicki.

"Proces sprzedaży mieszkań na wszystkich inwestycjach idzie zgodnie z założeniami. Ceny mieszkań przewyższają ceny z początkowych założeń" - podkreślił Górnicki.

Prezes pytany o harmonogram przekazań lokali wskazał, że również tutaj spółka oczekuje realizacji pierwotnych założeń.

"Projekty warszawski i gdyński są w trakcie zaawansowanej realizacji. Na dziś przewidujemy ich oddanie zgodnie z planem" - powiedział Mazurek.

W lipcu PHN informował, że otrzymał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę trzech etapów osiedla Młoda Białołęka przy ul. Geodezyjnej w Warszawie. Rozpoczęcie prac budowlanych w I etapie zaplanowane było w IV kwartale 2019 r., a termin przekazania gotowych mieszkań na III kwartał 2021 r. W I etapie inwestycji powstaną 174 mieszkania o metrażach od 36 m2 do 82 m2. Docelowo osiedle będzie składać się z ok. 500 mieszkań.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)