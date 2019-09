P.A. Nova: Sprzedaż 4 parków handlowych da ok. 34 mln zł wpływów



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - P.A. Nova planuje sfinalizować sprzedaż parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie i Sosnowcu do końca września i zakłada, że sprzedaż 4 parków - łącznie z tym zbytym w sierpniu - dostarczy ok. 34 mln zł środków, poinformował prezes Tomasz Janik.

"Jeden z parków sprzedaliśmy w sierpniu, pozostałe trzy zamkniemy do końca września. Sprzedajemy nie obiekty, a spółki, co oznacza, że cena nieruchomości obniżona jest o wartość długu. Cena sprzedaży nie jest więc ostateczną korzyścią, jaką nasza spółka uzyskuje" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

"Łącznie powinniśmy osiągnąć wpływy ok. 34 mln zł ze sprzedaży czterech parków" - dodał.

Efekty finansowe mają być widoczne w sprawozdaniu po III kwartale.

Spółka przeznaczy środki ze sprzedaży na trzy cele.

"Pierwszym celem jest wykup obligacji o wartości 20 mln zł. Po drugie, chcielibyśmy obniżyć jeszcze nieco poziom zadłużenia spółki-matki. Te środki pomogą nam także realizować nowe inwestycje" - powiedział prezes.

W połowie sierpnia spółka podpisała umowę na sprzedaż 100% udziałów P.A. Nova Invest 3, będącej właścicielem parku handlowego w Myszkowie, za 882 500 euro.

W lutym br. P.A. Nova podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach będących właścicielami parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie, Myszkowie i Sosnowcu na rzecz Torwell Investment.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)