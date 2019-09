Na szali jest dobry wizerunek Twojej firmy lub Twoje dobre imię, rozwój, zyski finansowe, nowe kontrakty biznesowe czy osiągnięcie czegoś innego, a co jest dla Ciebie sukcesem. Z renomowanym dostawcą usługi tłumaczeń profesjonalnie i przyjemnie przejdziesz przez proces przekładu, szybciej dotrzesz do obranego celu, a do tego rezultaty spełniają Twoje przewidywania, a nawet przekroczą oczekiwania. Klucz do sukcesu, to wybór właściwego i godnego zaufania biura tłumaczeń.



Miej świadomość, czego potrzebujesz



„Miej świadomość, że nie każdy dobry dostawca usług tłumaczeniowych będzie dobrym wyborem dla Ciebie. Dlaczego? Każdy klient ma inne potrzeby i oczekiwania względem przekładu. Dochodzi do tego kwestia samej różnorodności branż i dziedzin reprezentowanych przez klientów. Jest jeszcze coś w rodzaju „chemii”, która musi być na linii tłumacz-Ty i Twój projekt. Jeśli chcesz sprawnie znaleźć najlepsze dla siebie biuro tłumaczeń zweryfikuj swoje potrzeby, a gwarantuję Ci, że o wiele mniej czasu poświęcisz na poszukiwania tego jednego dostawcy” – podpowiada Tomasz Muszyński z biura tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®.



Trudno nie zgodzić się z powyższą radą. Być może dla Ciebie będzie liczyło się „czucie” branży reklamowej, dla innej firmy tworzenie jasnych i bezbłędnych instrukcji obsługi, a jeszcze dla kogoś trzeciego ekspercka znajomość terminologii z dziedziny medycyny, czy też kto będzie wykonywał w Twojej firmie tłumaczenia techniczne. To są znaczące różnice w potrzebach, stąd tak ważne jest mieć pewność, aby dane biuro tłumaczeń miało w swoich gronie specjalistów potrafiących przekazać dokładną wiadomość bez utraty niektórych szczegółów. Świadomość branży, Twoich odbiorców, ich sposobu myślenia, niuansów kulturowych – doświadczenie, wiedza i umiejętności pracy z każdym z tych elementów pracują na najwyższe wyniki. Szukaj więc tych, którzy będą odpowiadali na Twoi potrzeby i wymagania.



Popytaj wśród zaprzyjaźnionych osób i firm



Ilość dostawców usług tłumaczeniowych jest tak duża, że trudno w ogóle oddzielić ziarno od plew, a co dopiero zweryfikować kto jest naprawdę dobry i godny zaufania, a kto jedynie tak się tytułuje. Cały proces poszukiwań może być długi i męczący. Już na samą myśl przejrzenia się z tak ogromną ilością danych można poczuć ból głowy. Warto więc szukać jakiś „mostów” prowadzących do najlepszych w branży. Jak się za to zabrać?



Jeśli wśród Twoich znajomych znasz kogoś, kto dobrze zna rynek tłumaczeń i może Ci doradzić w wyborze konkretnego biura tłumaczeń, freelancera czy firmy z tego sektora, po prostu poproś taką osobę o jakieś namiary czy porady. Może się okazać, że Twój stary przyjaciel ma wśród swoich kontaktów renomowanego dostawcę usług tłumaczeniowych, który akurat spełni wszystkie Twoje potrzeby i wymagania. Warto spróbować!



Poszperaj w sieci



Internet daje nam wiele możliwości. Dlaczego miałbyś z nich nie skorzystać? Przede wszystkim warto zajrzeć na wszelkie fora branżowe lub dołączyć do grup dyskusyjnych zw. z branżą tłumaczeń – to najprawdziwsza skarbnica cennych informacji. Na pewno dość szybko można dowiedzieć się, kto jest bardzo dobry, a kto słynie z karygodnych błędów lub zabawnych wpadek.



Czytaj dostępne referencje i opinie klientów

Co prawda trzeba zakasać rękawy i „chwilę” poświęcić na research i lekturę dostępnych referencji i opinii klientów, ale naprawdę warto. Firmy, które korzystały już z usług biura tłumaczeń X, Y czy Z na pewno będą najlepszym źródłem informacji o poziomie ich pracy, a także o całym procesie przekładu i wszelkich innych aspektach związanych ze współpracą.



„Twoją lekturą nie powinny być jednak wyłącznie referencje dostępne na stronach internetowych konkretnych dostawców usług tłumaczeniowych, ale również inne opinie – przeszukaj sieć, napisz e-maila lub zadzwoń do nich i poproś o więcej komentarzy od klientów. Jeśli mogę coś Ci doradzić, idź tropem opinii klientów, a doprowadzą Cię one do najbardziej godnych zaufania profesjonalistów, dla których Ty i Twój projekt będziecie najważniejsi” – doradza Tomasz Muszyński z biura tłumaczeń SUPERTŁUMACZ®.



