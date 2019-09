Archicom miał 59,84 mln zł zysku netto, 79,23 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Archicom odnotował 59,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 79,23 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 80,6 mln zł, wobec 20,5 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo udane. Zysk netto, który wypracowaliśmy w tym okresie był wyższy nawet od rekordowych do tej pory wyników osiągniętych w całym 2017 czy 2018 roku. Dynamiczny wzrost przychodów i istotna poprawa wyników to przede wszystkim efekt zwiększenia liczby podpisanych aktów notarialnych. Pozytywnie na poziom przychodów wpłynęły też zmiany cen mieszkań. Utrzymaliśmy, a nawet poprawiliśmy bardzo dobrą marżę ze sprzedaży, która wyniosła 29,3%. Jesteśmy też bardzo zadowoleni z osiąganych w tym roku wyników sprzedaży oraz z osiągnięć na rynku komercyjnym. Sprzedaliśmy budynek West House 1A, a realizacja i komercjalizacja

City Forum idzie zgodnie z planem" - powiedział prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,53 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 152,47 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest stabilna, a klienci decydują się na zakup mieszkania w obecnych realiach rynkowych, jeśli tylko otrzymają produkt wysokiej jakości i w atrakcyjnej lokalizacji. Dlatego kluczowe w osiągnięciu dobrych wyników sprzedaży jest dopasowanie oferty do potrzeb klientów. Poza kolejnymi etapami rozpoznawanych przez nabywców projektów osiedli społecznych, w tym roku uruchomiliśmy już trzy nowe projekty we Wrocławiu, a niedawno rozpoczęliśmy też realizację kolejnego projektu w Łodzi" - dodał.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 33,28 mln zł wobec 10,35 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na wyniki i rentowność grupy pozytywnie wpłynęła działalność segmentu komercyjnego szczególnie aktualizacja wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej City Forum One. Sprzedaż budynku West Forum 1A, przeprowadzona w sierpniu miała pozytywny wpływ na cash flow spółki w trzecim kwartale" - powiedział też członek zarządu Paweł Ruszczak, również cytowany w komunikacie.

Grupa Archicom sprzedała w pierwszym półroczu 2019 r. 755 lokali, czyli o 16,9% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., a w trakcie wakacji nabywców znalazło kolejne 240 lokali. W ofercie sprzedaży znajduje się obecnie ponad 1900 lokali, w tym ponad 170 gotowych mieszkań. Archicom pozostaje liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego. Za pośrednictwem spółki zależnej Archicom Polska jest także obecny na rynkach lokalnych w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście.

W 2019 roku deweloper zabezpieczył grunty umożliwiające budowę ponad 1800 mieszkań. Bank ziemi ma potencjał realizacji ponad 6300 mieszkań. W tym roku do oferty trafiły mieszkania w trzech nowych projektach na terenie Wrocławia (Awipolis, Planty Racławickie i Akacjowy Zakątek) oraz jednego w Łodzi (Poleskie Ogrody). Do sprzedaży wprowadzone zostały także kolejne etapy inwestycji Browary Wrocławskie,

Cztery Pory Roku, Olimpia Port oraz Słoneczne Stabłowice. Łącznie oferta została uzupełniona o prawie 1100 mieszkań. We wrześniu do sprzedaży trafi również ostatni etap osiedla Przylesie Marcelin w Poznaniu, którego budowa już się rozpoczęła.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)