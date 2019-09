Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Aplisens ogłosił skup do 913 150 akcji własnych, stanowiących 7,25% kapitału zakładowego, po 12 zł za akcję, podała spółka.

"W ramach oferty spółka oferuje akcjonariuszom spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 12 zł za jedną akcję. Maksymalna wartość akcji objętych ofertą nie przekroczy 11 000 000 zł, podano także.

Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na ofertę będą przyjmowane od 23 września do 7 października 2019 r. Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach oferty przewidywane jest na dzień 11 października 2019 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Alior Bank - Biuro Maklerskie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 105,71 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)