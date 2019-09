Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 1,1 proc. do 2.192,71 pkt., WIG zniżkował 0,9 proc. do 57.980,44 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.796,67 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 11.578,67 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 875 mln zł, z czego 762 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję poniżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend spadkowy do końca notowań, tracąc ponad 1 proc. – najsilniej od 3 września.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały spadki – jedynym, który nie zniżkował o co najmniej 1 proc., okazał się węgierski BUX (-0,6 proc.)

DAX stracił 0,11 proc., a S&P500 zwyżkował 0,04 proc. o godz. 17.20.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Alior Bank – o 2,6 proc., KGHM – o 2,5 proc. i PKN Orlen – o 2,5 proc. Straciły również akcje Tauronu – o 1,2 proc. i CD Projektu – o 0,2 proc.

W trakcie wtorkowych notowań agencja Bloomberg podała, że analityk Haitong Banku Marta Czajkowska-Bałdyga wydała nową rekomendację dla akcji Alior Banku – zmieniła zalecenie na „kupuj” z „neutralnie”, obniżając cenę docelową z 53,2 zł do 49,7 zł.

W trakcie wtorkowej sesji Tauron podał, że konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa zaproponowało spółce wykonanie dodatkowych prac, które pozytywnie wpłyną na parametry techniczno-środowiskowe budowanego bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno.

Przed rozpoczęciem sesji CD Projekt w komunikacie prasowym zapowiedział wydanie trzeciego dodatku do gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana - premiera dodatku Żelazna Wola odbędzie się 2 października na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PGE – o 3,1 proc., Orange – o 1,5 proc. i PGNiG – o 0,5 proc. Wzrosła także cena Lotosu – o 0,2 proc.

W ciągu wtorkowych notowań Lotos poinformował w komunikacie prasowym, że rozpoczął wydobycie ze złoża Utgard w Norwegii - projekt zakończono ok. trzy miesiące szybciej niż zakładał harmonogram, uzyskując 25 proc. oszczędności w stosunku do zakładanego budżetu.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 12,3 proc., Kogeneracji – o 9,0 proc. i Budimeksu – o 6,2 proc.

Kurs ZM Kania ustanowił historyczne minimum.

Po zakończeniu poniedziałkowych notowań ZM Kania podały, że otrzymały zawiadomienie o wszczęciu wobec spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach kontroli celno-skarbowej, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - przewidywany czas kontroli wynosi 3 miesiące.

W poniedziałek prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes, że przychody grupy w 2019 roku będą zbliżone rdr, a wynik netto w drugim półroczu nie będzie istotnie odbiegał od tego, który odnotowano w pierwszym półroczu.

Blocher powiedział również, że liczy, iż 2020 rok będzie lepszy pod względem wyników, ale nieistotnie.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółek, powiązanych z Leszkiem Czarneckim. Idea Bank wzrósł o 24,1 proc. (TKO), Getin Noble – o 22,8 proc. (TKO), a Getin Holding – o 21,6 proc. (TKO). Zwyżkowały również kursy AC Autogaz – o 8,7 proc., AB. PL – o 7,2 proc. i Elektrobudowy – o 4,7 proc.

Idea Bank przed rozpoczęciem wtorkowej sesji podał, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 roku wyniósł 1,28 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 382,3 mln zł straty netto.

Ponadto spółka podała, że zarząd zdecydował o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem jego akcji, a na konferencji prasowej prezes zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział, że by spełniać wymogi kapitałowe bank wymaga dokapitalizowania kwotą około 500 mln zł.

W ciągu wtorkowej sesji AB. PL podał, że zarząd spółki uchwalił program skupu do 20 proc. akcji własnych - buyback ma rozpocząć się 19 września i potrwać do 20 grudnia 2021 roku, a cena za jedną akcję w ramach skupu ma być nie niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 30 zł.

W trakcie wtorkowych notowań Elektrobudowa podała, że podjęła z Tauron Ciepło rozmowy, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy stronami - w związku z rozmowami sąd rejonowy w Katowicach na wniosek stron odroczył do 21 października posiedzenie w sprawie zawezwania do próby ugodowej.

