Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - AB uchwaliło programu skupu do 3 237 528 akcji własnych za maksymalnie (wraz z kosztami nabycia) 15 mln zł, podała spółka.



"Akcje będą nabywane przez emitenta w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie.



Program rozpocznie się w dniu 19 września 2019 r. i będzie trwał do 20 grudnia 2021 r. albo do chwili wyczerpania wskazanej wyżej kwoty maksymalnej. Akcje nabywane będą za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, podano także.



"Nabywanie akcji będzie dokonywane na następujących zasadach:



a) cena nabycia akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,



b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji,



c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie może być wyższa niż 30 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.



Grupa AB jest czołowym europejskim dystrybutorem. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 16 tys. partnerów handlowych. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.



(ISBnews)