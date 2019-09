Atal ustalił warunki emisji obligacji serii AU do maks. kwoty 100 mln zł



Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii AU oraz w sprawie wzoru propozycji nabycia obligacji, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą w ramach programu emisji obligacji wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie serii AU o wartości nominalnej do kwoty 100 mln zł.

4 września br. Atal informował, że zarząd podjął uchwałę w sprawie utworzenia programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

