Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Poltreg na jesieni zdecyduje o pozyskaniu nowego finansowania i być może o wejściu na giełdę, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki.



"Jesteśmy w fazie kiedy potrzebne są środki na dalszy rozwój. Giełda jest jedną z możliwych ścieżek. Jesteśmy w kontakcie z domami maklerskimi. Decyzje kierunkowe powinny zapaść jesienią. Zdajemy sobie sprawę, że sentyment giełdowy w środowisku inwestorów nie jest najlepszy, ale słyszymy, że life science stanowi na tym tle jeden z pozytywnych wyjątków. Uważamy, że Poltreg jest podmiotem o wyjątkowej atrakcyjności dla inwestorów. Opracowana przez naukowców pracujących w spółce terapia cukrzycy typu pierwszego jest jedyną dostępną na świecie metodą zatrzymania rozwoju choroby, a stopień zaawansowania badań klinicznych umożliwia komercyjne stosowanie tej terapii już dzisiaj" - powiedział ISBnews partner PAAN Capital, który jest akcjonariuszem Poltreg, Mariusz Jabłoński podczas konferencji Biznes w Genach organizowanej przez GPW i Strict Minds.



Jak wskazał prezes Poltreg i jednocześnie twórca metody prof. Piotr Trzonkowski, spółka kończy 2 fazę badań klinicznych i czeka na tzw. scientific advice z Europejskiej Agencji Leków. Na tej podstawie zostanie przygotowany protokół badania klinicznego 3 fazy, które umożliwi rejestrację terapii w centralnej procedurze europejskiej.



"Liczymy, że w przyszłym roku rozpoczniemy to badanie, a to oznacza konieczność pozyskania znaczącej ilości środków finansowych. To nie jedyny nasz projekt badawczy. Są jeszcze inne wskazania kliniczne dla zastosowania opracowanego leku oraz potrzeby infrastrukturalne - większe laboratorium i oczywiście personel" - wskazał Trzonkowski.



Jak zaznaczył partner PAAN Capital, potrzeby finansowe na trzecią fazę badań można szacować na ok. 40-50 mln zł. Dotacje mają stanowić istotną częścią finansowania. Spółka ma zapewniony grant z programu Horyzont 2020 na przygotowanie tego badania.



"Jest to pieczęć jakości pozwalająca z nadzieją myśleć o pozyskaniu kolejnych dotacji" - wskazał Jabłoński.



Priorytety Poltreg to rejestracja leku w cukrzycy typu pierwszego w Europie i Ameryce. Badanie będzie odbywać się pod dyktando europejskiej agencji, co jest jednym z warunków potencjalnej zgody na dopuszczenie.



"Produkt spółki ma specjalny status ATMP przyznany przez Europejską Agencję Leków. W rezultacie już teraz możliwa jest komercjalizacja produktu w ograniczonym zakresie jako tzw. wyjątek szpitalny (Hospital Exemption). Już rozpoczęliśmy podawanie leku chorym w Gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. To może być istotnym źródłem przychodów, chociaż głównym celem jest budowanie wartości poprzez rozwój własności intelektualnej" - podkreślił partner PAAN Capital.



Inne projekty badawcze spółki to 2 faza badania leku na stwardnienie rozsiane, kolejne wskazania kliniczne i produkt nowej generacji - obecnie w fazie R&D.



"Pierwsza faza badania preparatu w stwardnienia rozsianym jest już zakończona. Niemniej jednak priorytetem jest lek na cukrzycę z uwagi na brak konkurencyjnej terapii i w związku z tym duży potencjał globalnej komercjalizacji. Jesteśmy jedynym podmiotem rozwijającym terapię przyczynową w cukrzycy. Nie wykluczamy, że doprowadzimy projekt aż do uzyskania rejestracji marketingowej. Komercjalizacja to już będzie zadanie dla gracza globalnego i tu będziemy szukać takiego partnera" - podsumował prezes spółki.



Aktualny akcjonariat Poltreg to przede wszystkim twórcy terapii i fundusze - PAAN Capital i Lartiq (łącznie ponad 80%).



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)