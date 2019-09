Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - MedApp wesprze firmę Johnson & Johnson w realizacji serii badań przesiewowych na terenie Warszawy, podała spółka. W badaniach weźmie udział około 1 800 pacjentów potencjalnie chorych na zaburzenia rytmu serca, którzy będą mieli dostęp do zapisów i wyników badania dzięki systemowi telemedycznemu CarnaLife.



W projekcie oprócz MedApp oraz Johnson & Johnson uczestniczy również Fundacja "Serce dla arytmii" i Centrum Medyczne Kardiosystem, którego lekarze będą się zajmować kwalifikacją pacjentów poprzez przeprowadzanie wstępnych wywiadów. Wybrani pacjenci przez 7 dni będą rejestrowali określone pomiary za pomocą urządzeń do zdalnych badań EKG, na podstawie których lekarze zaangażowani w projekt przygotują informację o wynikach badania. Pacjenci i lekarze przez cały okres badań będą mogli monitorować wyniki badania za pośrednictwem systemu CarnaLife, podano.



"Johnson & Johnson to kolejny po Microsofcie międzynarodowy koncern, który nawiązał z nami współpracę. Niezwykle nas cieszy, że nasze rozwiązania znajdują uznanie wśród światowych korporacji zarówno medycznych, jak i technologicznych. Liczymy, że współpraca z farmaceutycznym potentatem pozwoli wielu Polakom poprawić jakość zdrowia, a także przyczyni się do dalszego rozwoju naszych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że udział w tak dużym projekcie da nam możliwość współpracować w przyszłości z innymi globalnymi podmiotami" - skomentował prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.



Umowa pomiędzy spółką MedApp a Johnson & Johnson Poland została podpisana 19 września br. Projekt rozpocznie się miesiąc od podpisania umowy. Nadzór merytoryczny nad projektem będzie prowadzony przez dr. n. med. Piotra Lodzińskiego z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w grudniu 2018r. uzyskał tytuł Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). Jest to tytuł przyznawany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za osiągnięcia naukowe i kliniczne w dziedzinie kardiologii.



Badania będą wykonywane przez 18 miesięcy od wejścia umowy w życie. W ramach projektu zarówno lekarze, jak i pacjenci będą mieli możliwość monitorowania wyników badań poprzez najnowszą generację systemu telemedycznego CarnaLife, która w tym miesiącu została w prowadzona przez spółkę na rynek. Nowa wersja systemu została wzbogacona o interfejs Azure API autorstwa Microsoft, co pozwoli na szybsze wdrażanie oprogramowania w placówkach medycznych, wskazano również.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)