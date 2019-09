JSW planuje uruchomienie pierwszej ściany w kopalni Bzie-Dębina w 2022 r.



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje uruchomienie pierwszej ściany w nowej kopalni Bzie-Dębina w 2022 r. Zatrudnienie w kopalni wyniesie wówczas 800 osób, a docelowo ponad 2 000 osób, podała spółka.

"W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Bzie-Dębina w budowie rozpoczął się proces zatrudniania pracowników. Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich 300" - czytamy w komunikacie.

Wszyscy pracownicy, którzy trafili do nowej kopalni, zostali do niej przeniesieni z innych zakładów JSW, głównie z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz spółki JSW Szkolenie i Górnictwo.

Przeniesieni pracownicy pracują głównie w oddziale robót przygotowawczych oraz oddziałach elektrycznym i maszynowym. Wszyscy zajmują się drążeniem dwóch przodków: badawczo- transportowego B-1 oraz przecinki W-4.

"Do końca roku dołączą do nas kolejne trzy brygady przodkowe z Ruchu Jastrzębie i będzie ich już dziewięć. W przyszłym roku wchodzi do nas PBSz, który rozpocznie roboty związane z drążeniem wyrobisk przyszybowych" - powiedział dyrektor kopalni Bzie-Dębina w budowie Marian Zmarzły, cytowany w komunikacie.

"Pierwsza ściana w kopalni Bzie-Dębina ma zostać uruchomiona w roku 2022" - czytamy dalej.

Do roku 2022 kopalnia będzie zatrudniała niemal 800 osób. Docelowo w kopalni Bzie-Dębina ma pracować ponad 2 000 osób. Będą to głównie osoby przenoszone z innych zakładów spółki, podano także.

Na początku tego roku zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur Kopalni Zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nowej kopalni, noszącej nazwę - od nazwy złoża węgla - Bzie-Dębina. Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln ton węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód - prawie 71,5 mln ton zasobów oraz Bzie-Dębina 2-Zachód - 113,8 mln ton. Około 95% zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)