Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity wyrazili zgodę w sprawie podziału spółki, zmiany nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics oraz powołania 4 nowych członków rady nadzorczej, wynika z podjętych uchwał.

"1. W ramach podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 100 000,0 zł do kwoty 12 876 983,20 zł tj. o kwotę 12 776 983,20 zł poprzez emisję 15 971 229 akcji spółki przejmującej (akcje podziałowe), w tym:

1) 4 050 000 akcji imiennych serii A spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej;

2) 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda (zwykłe akcje podziałowe).

2. Akcje podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącej działalność wydzielaną, o wartości ustalonej w planie podziału na kwotę 381 872 085,0 zł , przez co łączna wartość emisyjna akcji podziałowych wynosi 381 872 085,0 zł, a wartość emisyjna każdej 1 akcji podziałowej wynosi 23,91 zł" - czytamy w podjętych uchwałach.

Oprócz uchwał w sprawie podziału spółki, akcjonariusze zdecydowali także o zmianie nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. oraz poszerzeniu składu rady nadzorczej o doświadczonych ekspertów w obszarze life-sciences Prof. Axla Glasmachera, Dr Colina Goddarda, Dr n. med. Jarla Ulfa Jungneliusa oraz Thomasa Turalskiego.

W prospekcie emisyjnym Selvita CRO, zatwierdzonym przez KNF 3 września spółka podała, że pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r.

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)