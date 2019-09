Umowa dotycząca tranzytu rosyjskiego przez Ukrainę wygasa z końcem tego roku. Ukraina obawia się, że jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia z Rosją, Moskwa wstrzyma lub ograniczy dostawy do tego kraju. Kijów zapowiada jednak, że jest gotowy na to, bo zgromadził odpowiednie zapasy gazu w magazynach.

Wiceprzewodniczący KE do spraw unii energetycznej Marosz Szefczovicz zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że kolejna rudna rozmów odbędzie się pod koniec października.

