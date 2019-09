Projekt Scope Fluidics dot. systemu PCR|ONE wybrany do dofinansowania przez PARP



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Projekt "Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej kartridża mikroprzepływowego do systemu diagnostyki medycznej" realizowany przez Curiosity Diagnostics - spółkę zależną Scope Fluidics - został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do dofinansowania, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest w ramach działań mających na celu rozwój i komercjalizację systemu diagnostycznego PCR|ONE.

"Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity Diagnostics odpowiednich dokumentów wskazanych przez PARP, przy czym na obecnym etapie nie jest możliwe określenie daty podpisania umowy. W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów, PARP zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy - o ewentualnym odstąpieniu emitent poinformuje osobnym raportem. Rekomendowana przez PARP wysokość dofinansowania w ramach projektu wynosi 349 000 zł, co stanowi 50% szacowanych kosztów uzyskania ochrony prawnej wynalazków na terenie USA, Chin i 17 krajów europejskich" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu Scope Fluidics, przedmiotowe dofinansowanie pozwoli na ustanowienie szerszej i skuteczniejszej międzynarodowej ochrony patentowej. Spółka wielokrotnie zaznaczała, że ochrona własności przemysłowej, w szczególności o zasięgu międzynarodowym, jest bardzo istotna z punktu widzenia powodzenia komercjalizacji i budowania wartości systemu PCR|ONE, podsumowano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)