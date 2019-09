GNB nie notuje znaczących przyrostów pozwów zw. z kredytami hipotecznymi w CHF



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) nie zanotował od końca półrocza 2018 roku znaczących przyrostów pozwów związanych z umowami walutowych kredytów hipotecznych. Bank ocenia, że po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) należy oczekiwać wzrostu liczby takich pozwów w sektorze, poinformowali przedstawiciele banku.

"Nie zanotowaliśmy znaczących przyrostów, trajektoria się nie zmieniła" - powiedział prezes Artur Klimczak podczas konferencji prasowej, zapytany o wzrost (w okresie czerwiec 2018-czerwiec 2019 r.) pozwów od klientów dotyczących kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich

"Wyrok TSUE nie przekłada się na orzecznictwo wobec nas" - powiedział członek zarządu Tomasz Misiak podczas konferencji.

Bank spodziewa się, że po wyroku TSUE liczba pozwów przeciw bankom może się istotnie zwiększyć w całym sektorze.

"Na pewno należy oczekiwać istotnego wzrostu pozwów w sektorze, ponieważ wytworzy się u klientów poczucie, że mogą coś ugrać" - powiedział także Misiak.

Bank podał w sprawozdaniu, że łączna wartość przedmiotu sporu w 1 645 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których bank występował w charakterze pozwanego wyniosła 487 mln zł na koniec czerwca. Wartość utworzonych rezerw na postępowania dotyczące umów kredytów indeksowanych wyniosła 14,3 mln zł. Do 30 czerwca 2019 roku w 74 prawomocnie zakończonych sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych sądy uznały rację banku, a w 11 rację klienta.

Bank poinformował także, że w związku z orzecznictwem TSUE na chwilę obecną grupa nie zidentyfikowała przesłanek wpływających istotnie na ocenę prawdopodobieństwa co do orzecznictwa sądów w konkretnych sprawach i nie jest w stanie oszacować wysokości zobowiązania warunkowego wynikającego z tego tytułu.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

