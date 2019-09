Commerzbank pokaże 27 IX projekt strategii; zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Commerzbank opracował projekt nowej strategii, który zostanie zaprezentowany inwestorom 27 września. Projekt zakłada m.in. sprzedaż większościowego pakietu mBanku, podał Commerzbank w komunikacie.

"Projekt strategii przewiduje sprzedaż większościowego pakietu mBanku, należącego do Commerzbanku. Umożliwiłoby to bankowi generowanie środków finansowych, umożliwiających szybszą realizację strategii i związanych z nią inwestycji. Sprzedaż pozwoliłaby na znaczące zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem o około 17 mld euro i uwolnienie kapitału własnego w Commerzbanku. Planowana sprzedaż mBanku podlegałaby zatwierdzeniu przez regulatora" - czytamy w komunikacie.

Rada dyrektorów Commerzbanku opracowała projekt nowej strategii "Commerzbank 5.0" i przedłożyła ją do rozpatrzenia radzie nadzorczej banku. Projekt zostanie omówiony z radą nadzorczą 25 i 26 września 2019 r., następnie zostanie zaprezentowany na konferencjach prasowych i inwestorskich 27 września.

"Rada dyrektorów i rada nadzorcza nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie żadnych elementów projektu strategii" - czytamy dalej.

Jak podał dzisiejszy "Handelsblatt", powołując się na anonimowych informatorów - w relacji "Pulsu Biznesu" na stronie internetowej gazety - w ramach obecnej debaty strategicznej Commerzbank bada możliwość sprzedaży polskiej spółki zależnej - mBank.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)