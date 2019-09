Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 2.171,75 pkt., WIG zniżkował 1,0 proc. do 57.485,19 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,9 proc. do 3.750,76 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,3 proc. do 11.656,29 pkt.

Wśród indeksów sektorowych, jednym z wyróżniających się negatywnie był WIG-Banki, który stracił 2,1 proc.

W ciągu sesji na rynek napłynęła informacja służb prasowych TSUE, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej frankowiczów zapadnie 3 października.

Obroty na GPW wyniosły 1.552 mln zł, z czego 1.366 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 od początku sesji wszedł w trend spadkowy, który przyspieszył przed godz. 16. Ruch na rynku kasowym wspierała zmienność na rynku terminowym, na którym w piątek wygasała wrześniowa seria kontraktów na WIG20.

WIG20 okazał się najsłabszym indeksem z rynków wschodzących europejskiej części EMEA, gdzie panował zróżnicowany obraz. Akcje węgierskie i czeskie zwyżkowały, a rosyjskie i tureckie traciły.

DAX zyskał 0,15 proc., a S&P500 zwyżkował 0,14 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PGNiG – o 3,2 proc., PGE – o 3,1 proc. i Alior Bank – o 3,1 proc. Zniżkował również kurs Banku Pekao – o 1,4 proc. i mBanku – o 0,7 proc.

W ciągu piątkowych notowań Alior Bank poinformował, że grupa BlackRock zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Alior Banku do poniżej 5 proc.

W trakcie sesji PAP Biznes podał, że Bank of America Merrill Lynch wznowił wydawanie rekomendacji dla Banku Pekao od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia ceny docelowej na 127 zł , co daje potencjał wzrostu o 20 proc.

W piątek niemiecki dziennik ekonomiczny Handelsblatt podał, że Commerzbank rozważa sprzedaż mBanku. Informacje te potwierdził po południu Commerzbank. Bank poinformował, że projekt nowej strategii przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PKN Orlen – o 2,3 proc., Play – o 1,6 proc. i KGHM – o 0,3 proc.

W trakcie piątkowej sesji agencja Bloomberg poinformowała, że analityk Raiffeisen Centrobank Oleg Galbur podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową podwyższył do 114 zł ze 108 zł wcześniej.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Getin Noble Bank – spadek o 14,1 proc., Elektrobudowy – o 8,6 proc. i Millennium Banku – o 6,1 proc. i Mabionu – o 5,3 proc.

W czwartek późnym wieczorem Getin Noble Bank (GNB) poinformował, że strata netto na poziomie skonsolidowanym w II kw. 2019 roku wyniosła 88,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 114,6 mln zł - wynik okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 104,4 mln zł.

W piątek w trakcie sesji przedstawiciele banku ujawnili, że GNB planuje dalsze obniżanie kosztów ryzyka kredytowego, ponadto na początku października planuje złożyć do KNF plan naprawy.

W ciągu piątkowych notowań Elektrobudowa podała, że Zarmen odstępuje od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania spółki w drodze emisji akcji serii F i pozyskania inwestora.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ursusa - wzrost o 26,1 proc.

W czwartek Ursus poinformował o podpisaniu z Enerkon Solar International oraz Japan Venture Fund dokumentu, w którym uzgodniono plan inwestycji funduszy w spółkę Ursus Bus - finansowanie w kwocie 30 mln USD ma być oparte na pożyczce zabezpieczonej na 49 proc. akcji Ursus Bus oraz 7 proc. akcji Ursusa.

