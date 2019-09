Eurocash: Sprzedaż w kanałach elektronicznych sięgnie 3,5 mld zł do końca 2019r.



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Wartość sprzedaży w kanałach elektronicznych Grupy Eurocash wzrośnie do 3,5 mld zł do końca 2019 r. (wobec 3 mld zł w ub.r.), a cel na 2022 rok to 6,5 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Capex na rozwój technologiczny w ciągu 2-3 lat jest szacowany w Grupie Eurocash na 20-30 mln zł rocznie.

"Z eurocash.pl korzysta około 10 tys. przedsiębiorców w Polsce. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania, wartość sprzedaży w kanałach elektronicznych w Grupie Eurocash wzrośnie do końca 2019 roku do 3,5 mld zł wobec 3 mld w 2018 roku" - powiedział dyrektor generalny Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański podczas konferencji prasowej na temat uruchomienia platformy marketplace - eurocash.pl Market.

"Nasze inwestycje są nastawione na technologie, by klienci mogli się wyróżnić na rynku, nie tylko konkurować cena. Zamiast patrzeć na kolejne firmy do przejęcia, stworzyliśmy marketplace" - wskazał prezes Grupy Eurocash Luis Amaral podczas konferencji.

Eurocash poinformował, że od września 2019 roku właściciele sklepów małoformatowych w całej Polsce będą mieli dostęp do platformy marketplace - eurocash.pl Market, która pozwoli im uzyskać dostęp do dziesiątek tysięcy nowych produktów, których nie mieli dotąd w swojej ofercie.

Amaral wyjaśniał, że eurocash.pl Market pozwoli detalistom stworzyć własną strategię w pełni dopasowaną do konsumentów z ich lokalnego otoczenia. Znajdą na niej setki, tysiące ofert produktowych "szytych na miarę".

eurocash.pl Market to platforma typu marketplace, która połączy bezpośrednio producentów towarów i produktów z ok. 10 tys. klientów Grupy Eurocash (docelowo 80 tys.), działających w ramach sieci takich jak Lewiatan, abc, Gama, Euro Sklep, Duży Ben czy Groszek. Z platformy będą mogli korzystać również klienci niezrzeszeni, którzy kupują towar w hurtowniach Grupy. Użytkownicy eurocash.pl Market będą mogli zamawiać teraz produkty spoza bieżącej oferty hurtowej. Będą to lokalne, niszowe, limitowane, ekologiczne i importowane produkty spożywcze, ale także produkty przemysłowe takie jak zabawki, elementy wyposażenia domu czy AGD, podała firma.

Rok temu przedsiębiorcy prowadzący niezależne sklepy otrzymali dostęp do eurocash.pl, czyli platformy e-commerce B2B. To rozwiązanie, które poza możliwością zamawiania towarów, zapewniło detalistom dostęp do wiedzy o lokalnym rynku, w tym danych demograficznych, rankingów najlepiej sprzedających się produktów, podglądu gazetek konkurencji czy informacji o kampaniach telewizyjnych największych producentów FMCG. eurocash.pl to platforma, która daje właścicelom sklepów małoformatowych dostęp do informacji zarezerwowanych dotąd tylko dla menadżerów dużych sieci handlowych, podkreślono w komunikacie.

Jak wskazuje Eurocash, ewenementem jest wzrost wartości sprzedaży poprzez kanał mobilny platformy eurocash.pl.

"W tym roku sprzedaż przez mobile sięgnie ok. 700 mln zł [wobec 350 mln zł w ub.r.], co stanowi 80% całości. Chcemy uzupełniać platformę, pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, by przedsiębiorcy mogli lepiej adresować swoją ofertę do konsumentów. Eurocash Dystrybucja do końca 2022 dotrze z platformą eurocash.pl do 1/4 rynku małoformatowego, co wygeneruje 6,5 mld zł wartości sprzedaży kanałami elektronicznymi" - zapowiedział Polański.

"W mojej ocenie, niezależny handel ma szansę rozwinąć się w Polsce najlepiej w całej Europie. W przypadku platformy eurocash.pl jesteśmy w momencie dynamicznego rozwoju. Obecny etap rozwoju przekroczył nasze wcześniejsze założenia" - podsumowwał Amaral.

Udział sklepów małoformatowych w całym rynku FMCG w Polsce wynosi wartościowo 44%1. Jego wartość wynosi aktualnie ok. 128 mld zł brutto - według szacunków PMR cytowanych przez Eurocash. Sklepy małoformatowe w ciągu ostatnich trzech lat rosną w tempie 5,0-6% rocznie - według cytowanych przez firmę danych Nielsen Panel Handlu Detalicznego (dane za okres sierpień 2016-lipiec 2019), szybciej rozwijają się tylko dyskonty.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)