Ultimate Games ma list intencyjny z Red Dev dot. współpracy przy produkcji gier



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł z Red Dev Studio list intencyjny w zakresie współpracy przy produkcji gier, podała spółka. Celem zawartego listu jest ustalenie warunków współpracy stron w zakresie produkcji od 2 do 4 gier wideo - planowanych do wydania na lata 2020-2022, których wydawcą będzie Ultimate Games, a producentem Red Dev.

"Zgodnie z zawartym listem, wartość przyszłych umów została określona na kwotę nie niższą niż 500 tys. zł, przy czym ww. kwota zostanie przekazana przez emitenta w formie zleceń na wykonanie gier bądź też w formie objęcia nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Red Dev, bądź w innej formie ustalonej przez strony" - czytamy w komunikacie.

List przewiduje formułę współpracy z producentem gier, w realizacji której może dojść do objęcia udziału w kapitale zakładowym takiego podmiotu, podano również.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)