Newag zwiększył umowę na lokomotywy dla PKP Intercity do 551,44 mln zł



Gdańsk, 24.09.2019 (ISBnews) - PKP Intercity rozszerzyło umowę z Newagiem na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin o kolejne 10 pojazdów, zwiększając zgodnie z prawem opcji wartość kontraktu do 551,44 mln zł brutto (o 183,8 mln zł), poinformowali przedstawiciele spółek.

"Do końca roku chcemy dostarczyć PKP Intercity 8 lokomotyw, a cały kontrakt zrealizować do listopada przyszłego roku" - zapowiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek podczas konferencji prasowej na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 2019.

Prezes PKP IC Marek Chraniuk przypomniał, że kontrakt został zawarty w ramach realizacji strategii taborowej o wartości 7 mld zł. Do tej pory przewoźnik zakontraktował ponad 4 mld zł.

W maju 2018 PKP Intercity podpisało umowę z firmą Newag na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart był ok. 367,6 mln zł brutto. Lokomotywy Griffin, które zostaną dostarczone w ramach podpisanego kontraktu, będą następną wersją lokomotyw obecnie eksploatowanych przez PKP Intercity. Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 160 km/h.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2018 r. miał 46 mln pasażerów.

(ISBnews)