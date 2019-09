"Do czasu publikacji wyroku TSUE, która ma nastąpić 3 października, kurs EUR/PLN będzie utrzymywał się wysoko, po czym złoty prawdopodobnie się umocni. Jeśli po publikacji wyroku na tej parze zobaczymy wzrost kursu powyżej 4,40, będzie to pewien punkt zwrotny w średnim okresie. Okres przed 3 października będzie dość gorący, a wzrosty EUR/PLN powyżej 4,40 traktowałbym jako okazje do sprzedawania tej pary" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

Na wtorkowej sesji rentowności krajowych SPW pozostały bez większych zmian.

"Rentowności krajowych skarbowych 10-latek powinny się w najbliższym czasie stabilizować. Prawdopodobnie w dalszej części roku wrócimy do wzrostów cen na rynku długu, ze względu na pogarszające się perspektywy makroekonomiczne, które będą wywoływać presje na rynki bazowe" - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,696 proc., a niemieckich -0,579 proc.