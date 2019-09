Quasu, spółka wydzielona z Vivid, spodziewa się pierwszych przychodów w tym roku



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Quasu, spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych, zakłada uzyskanie pierwszych przychodów do końca bieżącego roku, poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

"Wypracowaliśmy kilka technologii, które okazały się nie tylko użyteczne, ale też z potencjałem na komercjalizację. Automatyzacja testów gier mobilnych jest nadal niedostępna dla wielu innych deweloperów gier pracujących na silnikach graficznych. Nasza technologia to odpowiedź na rzeczywisty problem przy coraz bardziej złożonych grach i rosnących wymaganiach technologicznych platform dystrybucyjnych. Stąd pomysł na wydzielenie spółki celowej,. Najpóźniej od początku nowego roku będzie to niezależnie działająca spółka" - powiedział Kościelny podczas spotkania z dziennikarzami.

"Wdrażamy tę technologię u pierwszych klientów i dlatego spodziewamy się pierwszych przychodów jeszcze w tym roku. Zmniejszy to także koszty Vivid, gdyż ekipa projektowa przejdzie do nowej firmy. Od 2020 rozważymy finansowanie zewnętrzne na rozwój produktu, a także później sprzedaż. Vivid ma aktualnie 100%, ale będzie zarezerwowana pula udziałów dla kluczowych pracowników" - dodał szef Vivid Games.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)