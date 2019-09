„Przymierzamy się do ponownej weryfikacji polityki surowcowej państwa” - mówił Dziadzio podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach. Jak podkreślał, chodzi o to, by polityka ta określała nie tylko potrzeby z punktu widzenia surowców, które są do dyspozycji teraz, ale też kierunków ich dostaw w przyszłości.

"Chodzi o to, żeby przewidzieć przyszłe zjawiska geopolityczne i jak zabezpieczyć geograficznie dostawy - tłumaczył Główny Geolog Kraju. Jak dodał Dziadzio, „sensowna polityka surowcowa” powinna mieć horyzonty czasowe a on sam myśli o kolejnych horyzontach: 2025, 2030, 2040 i 2050.

Podkreślał też, że w takiej polityce należy uwzględnić również surowce wtórne i odzysk kluczowych pierwiastków z opadów, oraz potraktować to jako surowce własne.

