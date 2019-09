PKO Leasing sprzedał obligacje wart. 2,5 mld zł, udział EBI to 1,54 mld zł



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - PKO Leasing, korzystając ze wsparcia Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), uruchomił dziś transakcję sekurytyzacji, w ramach której zostały sprzedane obligacje o wartości 2,5 mld zł grupie międzynarodowych inwestorów - Grupie EBI, Citi Handlowemu oraz innym inwestorom z Europy, podał EBI. Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld zł (355 mln euro)

"Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln zł (208 mln euro) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine) o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego "planem Junckera". Obligacje będą zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto z uwagi na swoją profesjonalną wiedzę z zakresie strukturyzacji transakcji będzie pełnił rolę doradcy EBI, zarówno w zakresie obligacji typu senior oraz mezzanine, podano także.

"Ta przełomowa transakcja jest potwierdzeniem wsparcia Grupy EBI dla rynku sekurytyzacji w Polsce oraz dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki gwarancji udzielonej w ramach tzw. "planu Junckera" oraz współpracy z innymi międzynarodowymi inwestorami mogliśmy pomóc PKO Leasing w zwiększeniu rozmiaru transakcji, co świadczy o atrakcyjności polskiej gospodarki" - powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje w Polsce Vazil Hudák, cytowany w komunikacie.

EBI podał, że transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4 360 mln zł (1 006 mln euro).

"Jako lider rynku pragniemy wyznaczać standardy nie tylko w zakresie spełniania potrzeb polskich przedsiębiorstw, lecz także budowania trwałej pozycji na europejskich rynkach finansowych. Wolumen transakcji, niskie koszty finansowania, wysokie ratingi oraz status STS świadczą o wysokiej wiarygodności PKO Leasing wśród międzynarodowych inwestorów" - powiedział prezes Pekao Leasing Paweł Pach, cytowany w komunikacie.

EBI podał, że powyższa transakcja będzie pierwszą w Polsce kwalifikującą się jako prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja (STS) oraz jedną z pierwszych transakcji STS, w ramach której EBI obejmuje obligacje.

PKO Leasing należy do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, będącej największą instytucją finansową w Polsce.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. EBI dostarcza długoterminowego finansowania na dobrze przygotowane inwestycje, co wspiera realizację celów polityki Unii Europejskiej.

(ISBnews)