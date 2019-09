Arctic Paper ma ok. 16,4 mln zł dofinansowania z NCBR na nową technologię



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Arctic Paper Kostrzyn, spółka zależna Arctic Paper, podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker'a", o całkowitej wartości ponad 40 mln zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to ok. 16,4 mln zł, podał Arctic.

"Rozpoczęcie nowego innowacyjnego projektu, przy wsparciu finansowym NCBiR, to kolejny ważny krok w kierunku zwiększania elastyczności produkcji w naszych papierniach i przygotowania firmy do zmieniających się potrzeb rynku. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji pozwoli nam na rozszerzenie gamy oferowanych produktów o papiery graficzne o niskich gramaturach, papier kopertowy i papier na torebki" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

"Stale pracujemy nad obniżeniem kosztów, zwiększeniem wydajności i rozwojem portfolio produktów, aby poprawić osiągane marże" - dodał.

Nowa technologia produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania pozwoli na wytwarzanie papierów przy mniejszym zużyciu włókien drewna. Papiery tego typu będą mogły znaleźć zastosowanie w poligrafii, reklamie bezpośredniej, galanterii papierniczej oraz opakowaniach, wyjaśniono także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)