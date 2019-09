Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Wartość transakcji sekurytyzacji, których współorganizatorem w tym roku był Citi Handlowy, wyniosła 4,5 mld zł, co odpowiadało niemal 80% wartości wszystkich transakcji tego typu na polskim rynku, podał bank.

"Rynek sekurytyzacyjny w Polsce rozwija się coraz dynamiczniej. Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu transakcjami - rok 2019 jest rekordowy pod względem wartości aktywów, które zostały objęte sekurytyzacją. W Citi Handlowym mamy bogate doświadczenie w aranżowaniu takiego finansowania, lokalną ekspertyzę połączoną z globalnym know-how, co czyni nas profesjonalnym i wiarygodnym partnerem do przeprowadzania tego rodzaju transakcji, zarówno w kontekście pozyskania finansowania, jak i uwolnienia kapitałów" - powiedział wiceprezes Citi Handlowego Maciej Kropidłowski, cytowany w komunikacie.

Citi Handlowy od lat pozostaje liderem tego rynku. Jedną z ostatnich transakcji była zakończona w tym miesiącu rekordowa sprzedaż wierzytelności leasingowych przez PKO Leasing o wartości 2,5 mld zł do spółki celowej. Wraz z Citi Handlowym aranżerem tej transakcji był PKO Bank Polski oraz Citigroup Global Markets Ltd.

"Wartość finansowania współorganizowanych przez bank transakcji sekurytyzacyjnych w ostatniej dekadzie wyniosła prawie 9 mld zł, czyli połowę wartości wszystkich transakcji tego typu na polskim rynku. Bank był także numerem jeden pod względem liczby przeprowadzonych transakcji. Jest to realizacja konsekwentnej strategii, którą zapoczątkowaliśmy organizując naszą pierwszą w Polsce, a zarazem pionierską transakcję z publicznym ratingiem, przeprowadzoną dla Getin Noble Bank w 2012 roku" - czytamy dalej.

Według zebranych danych Citi, Bloomberga oraz Concept ABS, wartość pierwotnych emisji papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii.

Sekurytyzacja to forma finansowania, w ramach której następuje sprzedaż zdrowych wierzytelności (np. portfela kredytów, portfela umów leasingowych do spółki specjalnego przeznaczenia. Aby nabyć portfel takich wierzytelności, spółka emituje papiery wartościowe, które są nabywane w tym samym dniu przez inwestorów. W wyniku transakcji, podmiot inicjujący (np. bank, firma leasingowa) otrzymuje finansowanie. Równocześnie spółka celowa dokonuje spłaty wyemitowanych papierów wyłącznie z przychodów generowanych przez nabyte wierzytelności. Dzięki takiej konstrukcji inwestorzy nabywają papiery, których ryzyko jest uzależnione wyłącznie od ryzyka samego portfela aktywów, tzw. asset backed securities (ABS), podsumowano.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)