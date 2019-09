25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.

W czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że gdy biuro Neckermann Polska złożyło oświadczenia o niewypłacalności, poza granicami kraju przebywało 3600 jego klientów.

"Wczoraj (w środę - PAP) do Polski powróciła grupa około 500 osób. Były to powroty planowe. Turyści wrócili z Turcji i Grecji" - podał urząd. Natomiast w czwartek ma do kraju przylecieć kolejnych około 230 osób - z Tunezji, Hiszpanii i Egiptu. "Turyści powrócą m.in. do Gdańska, Katowic, Poznania, Wrocławia i Warszawy (w sumie 9 lotów czarterowych). Będą to również loty planowe" - wskazał urząd. Dodał, że w piątek zgodnie z planem powinno wrócić do Polski około 350 turystów przebywających na wakacjach m.in. w Maroku, Hiszpanii i Grecji.

Urząd zapewnił, że priorytetem dla niego jest zapewnienie turystom bezpiecznego pobytu i powrotu. "Urząd marszałkowski jest w bieżącym kontakcie z ubezpieczycielem – firmą Allianz Partners. Gwarancja ubezpieczeniowa została już uruchomiona i urząd rozpoczął realizację pierwszych płatności" - podkreślono. Jak zaznaczono, "sytuacja turystów, którzy sygnalizowali problemy w hotelach, na tę chwilę wydaje się być ustabilizowana". "Urząd nawiązuje kontakty z hotelarzami i będzie uiszczał z gwarancji ubezpieczeniowej nieopłacone pobyty" - zapewniono. Natomiast "pojawiające się incydenty wypraszania turystów z hoteli zostały załagodzone wspólnie ze służbami konsularnymi". "Jeśli nie zajdzie taka konieczność, turyści nie będą awaryjnie sprowadzani przed czasem do kraju" - zapewnił urząd.

Poinformował, że z informacji przekazanych mu przez biuro Neckermann Polska wynika, iż na sezon jesienno-zimowy sprzedało ono około 20 tys. wycieczek. "Ci klienci biura podróży powinni kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem – firmą Allianz Partners" - wskazał Urząd Marszałkowski.

Wyjaśnia, że "w przypadku ogłoszenia niewypłacalności biura podróży zadania marszałka wynikają z nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych". "Marszałek ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura. W przypadku, gdy środki z zabezpieczenia okażą się niewystarczające, ma uprawnienia do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego" - podano, dodając, że główna gwarancja Neckermann Polska opiewa na 25 mln zł.

"Środki z gwarancji przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej (np. opłata za hotel i wyżywienie do końca pobytu), pokrycie kosztów powrotu i prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu do kraju turystów w przypadku, gdy organizator go nie zapewnił. Jest to również zabezpieczenie służące podróżnym, których imprezy nie zostaną zrealizowane lub częściowo zrealizowane (wcześniejszy powrót do kraju)" - poinformował mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Na polecenie marszałka województwa Adama Struzika urząd powołał specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację, udziela informacji turystom i organizuje ich pobyt i powrót do kraju. Zaniepokojeni klienci biura Neckermann Polska mogą się kontaktować z urzędem telefonicznie pod numerami: (22) 59 79 543, (22) 59 79 541, (22) 59 79 545. Osoby przebywające poza Polską mogą się skontaktować także z Centrum Operacyjnym pod czynnym całą dobę numerem telefonu: +48 22 522 29 00.

Dla osób, których wyjazd został odwołany, jest zaś przeznaczony czynny w dni powszednie w godzinach 8-16 telefon: +48 22 563 11 00 oraz adres e-mail: nm.odwolania@allianz.com.