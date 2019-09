Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,6 proc. osiągając poziom 2.172,47 pkt., WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 57.377,87 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.720,27 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,1 proc. do 11.558,79 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 612 mln zł, z czego 547 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął czwartkowe notowanie 2 pkt. powyżej kreski. Po zniżce do 2.160 pkt. w pierwszych minutach handlu wzrósł do dziennego szczytu na 2.176 pkt. przed godz. 11. Od tego momentu indeks poruszał się w pobliżu poziomu 2.170 pkt. aż do godz. 15.30, kiedy otworzyły się giełdy w USA. Indeks wszedł wówczas w fazę spadków i zaczął zbliżać się do poziomu dziennego minimum, jednak na pół godziny przed końcem sesji sentyment się odwrócił i WIG20 zakończył sesję na poziomie 2.172 pkt.

Główne indeksy w Stanach Zjednoczonych miały mieszane otwarcia - Dow Jones Industrial rósł o 0,07 proc., a S&P 500 szedł w dół 0,02 proc. W dalszej części dnia oba benchmarki szły w dół i o godz. 17.00 DJI tracił 0,4 proc., a S&P 500 spadał o 0,2 proc. DAX rósł o 0,55 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały w czwartek największe wzrosty, są: CCC – o 4,9 proc. oraz PGE - o 2,8 proc.

W WIG20 najmocniej w dół poszły notowania JSW - o 2,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniają się: ZM Kania - kurs spadł o 7 proc., Esotiq Henderson - poszedł w dół o 8 proc.

Przed końcem sesji Kania poinformowała o rezygnacji członków rady nadzorczej spółki oraz o częściowym udostępnieniu zarządcy spółki akt śledztwa przez prokuraturę. Notowania zamknęły się w pobliżu poziomu z momentu publikacji raportów.

Esotiq Henderson podał, że w I półroczu 2019 r. miał 800 tys. zł zysku netto wobec 3,2 mln zł rok wcześniej.

Na rynku NewConnect zadebiutowała w czwartek spółka Red Dev Studio - producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Na otwarciu kurs rósł o 26 proc., a sesję zakończył ze wzrostem o 8 proc. względem ceny emisyjnej 1,9 zł za akcję. (PAP Biznes)