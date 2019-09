Środki z kredytu mają zabezpieczyć finansowanie dalszej rozbudowy II linii metra. Chodzi o przedłużenie linii metra M2 na zachód (9,3 km) od istniejącej stacji Rondo Daszyńskiego do nowej stacji techniczno-postojowej Karolin, a także na północny-wschód (7,1 km) od stacji Dworzec Wileński do stacji Bródno.

"Warszawa jest miastem, które rozwija się niezwykle dynamicznie. Choć utrzymanie tego trendu nie jest łatwe, ze względu na stale rosnące obciążenia. Mimo to jesteśmy zdeterminowani by inwestować w jakość miejskiej infrastruktury. Między innymi chcemy by warszawianki i warszawiacy korzystali z nowoczesnej i przyjaznej środowisku komunikacji miejskiej, w tym z kolejnych odcinków metra" - powiedział z tej okazji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Jak podkreślił, "dlatego też podjęliśmy decyzję o podpisaniu umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, która przez kolejne lata będzie zabezpieczać finansowanie dalszej rozbudowany podziemnej kolei".

"Z przyjemnością po raz kolejny wspieramy rozbudowę drugiej linii Warszawskiego metra, co pomaga rozwinąć zrównoważony system transportowy w dziewiątym największym mieście stołecznym w Europe pod względem liczby ludności" - powiedział z kolei Vazil Hudák, wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za operacje w Polsce i innych krajach objętych polityką spójności.

"Tak samo jak w skali krajowej wspieramy projekty inwestycyjne ułatwiające przejście z transportu drogowego na kolejowy, równie chętnie pomagamy w finansowaniu programów ułatwiających mieszkańcom Warszawy rezygnację z samochodów na rzecz transportu publicznego. Sprawi to, że miasto stanie się jeszcze bardziej dynamiczne i ekologiczne" - dodał.

Ratusz przypomniał także, że to już dziesiąta umowa, którą Warszawa podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjny. Wspólnotowa instytucja finansowa dotychczas udzieliła stolicy kredytów na łączną kwotę ponad 4,041 mld zł. Wszystkie, z wyłączeniem ostatniej z 2014 r., zostały już rozliczone. Podpisana w czwartek umowa zakłada udostępnienie Warszawie kredytu w wysokości do 1,5 mld zł.

W połowie września pociągi II linii metra zaczęły kursować nowym odcinkiem wybudowanym na Pradze-Północ i Targówku. Cała druga linia metra ma być gotowa przed 2023 r. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są albo w budowie, albo trwa postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami.

Centralny odcinek linii M2 uruchomiono 8 marca 2015 r. Składa się z siedmiu stacji i prawie 6 km tuneli. Dla wschodniego odcinka, realizowanego przez firmę Astaldi, to około 3,12 km trasy, a dla zachodniego, drążonego przez Gulermak, około 3,4 km. Obie budowy mają się zakończyć w 2019 r.

Metro Warszawskie wybrało także wykonawcę projektu i budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie – od stacji Techniczno-Postojowej Mory do stacji C3 Lazurowa. To około 4 km trasy, które w 48 miesięcy od dnia podpisania umowy wykona konsorcjum firm Gulermak i Astaldi. Firmy te zostały także zwycięzcami w przetargu na budowę metra na Targówku. Tam w 36 miesięcy mają powstać 4 km tuneli oraz stacje Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Dziennie z centralnego odcinka linii M2 korzysta około 150 tys. pasażerów. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska