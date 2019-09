Monnari Trade miało 2,84 mln zł zysku netto, 3,18 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Monnari odnotowało 2,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln zł wobec 7,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,66 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 61,06 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,95 mln zł w porównaniu z 109,48 mln zł rok wcześniej.

"W roku I półroczu 2019 grupa kapitałowa Monnari Trade miała przychody wyższe niż w porównywalnym okresie w 2018 r. o 12,3%, przy czym sieć salonów Monnari przyczyniła się do wzrostu o 5,9%. Redukcja dni handlowych w niedzielę w bieżącym roku, negatywnie wpłynęła na całość generowanych obrotów grupy kapitałowej. W sumie, w omawianym okresie było o 24 dni handlowe mniej niż w okresie przed wejściem w życie ustawy, zaś w okresie I półrocza 2018 r. 9 dni handlowych mniej" - czytamy w raporcie.

W omawianym okresie przychody Femestage Eva Minge zamknęły się kwotą 6,9 mln zł Według oceny zarządu spółki dominującej, obroty marki Femestage Eva Minge nie były wystarczające, aby pokryć koszty funkcjonowania Grupy Centro 2017 Sp. z o.o., podano także.

Spółka dominująca wraz z grupą kapitałową na koniec I półrocza 2019 r. posiadała 168 salonów sprzedaży pod marka Monnari wraz ze sklepem internetowym (wobec 163 salonów rok wcześniej), o całkowitej powierzchni ok. 36,6 tys. m2 (wobec 33,5 tys. m2 na koniec czerwca 2018 r., co stanowi wzrost o 9,3%). Na dzień 30 czerwca 2019 r. Grupa Centro 2017 Sp. z o.o. realizowała sprzedaż w 25 salonach pod marką Femestage Eva Minge.

"Na cały rok 2019 planowane jest zwiększenie powierzchni do 3 tys. m2 dla Monnari oraz do 1 tys. m2 dla Femestage Eva Minge, poprzez powiększenia powierzchni dotychczasowych placówek handlowych oraz otwarcia nowych salonów. Nowy koncept sprzedaży Monnari zakłada większą powierzchnię handlową poszczególnych lokali, stąd nowe salony będą miały metraż powyżej 200 m2. Pozyskiwanie dobrych lokalizacji oraz utrzymanie dotychczasowych salonów na rentownym poziomie jest istotnym czynnikiem wpływającym na perspektywy rozwoju grupy kapitałowej" - czytamy też w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,21 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)