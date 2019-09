QubicGames planuje 14 premier gier w IV kw., w tym 12 na Nintendo Switch



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - QubicGames planuje realizację planu wydawniczego na 2019 rok, podała spółka. Jeszcze w październiku będzie miała miejsce premiera 4 gier na Nintendo Switch. Spółka przed końcem tego roku wyda 14 tytułów, wśród nich 2 na konsolę PlayStation 4.

"QubicGames jeszcze w październiku zaoferuje graczom aż 4 gry na konsolę Nintendo Switch. Jako pierwsza dostępna będzie gra RPG 'Rimelands: Hammer of Thor', która znajduje się w przedsprzedaży w cenie 9,99 euro/USD. Gra dostępna będzie w piątek, 4 października. Na kolejne tygodnie planowane są 3 premiery w Nintendo eShop: 'Puzzle Book', 'Shipped' oraz 'Soul Searching'" - czytamy w komunikacie.

"W IV kwartale planujemy wydanie aż 14 tytułów. 12 zostanie wydanych na Nintendo Switch, pozostałe dwa na PlayStation 4. Tym samym zrealizujemy cel, jaki postawiliśmy sobie na 2019 rok, czyli wydanie 24 gier. Końcówka roku jest dla nas pracowitym okresem, ponieważ wydamy porównywalną liczbę gier do tej, która pojawiła się dzięki nam na Nintendo eShop przez ostatnie 9 miesięcy" - powiedział prezes QubicGames Jakub Pieczykolan, cytowany w materiale.

Jednocześnie spółka planuje wydawanie coraz większych tytułów na konsolę Nintendo Switch. W produkcji są takie gry jak "DEX", "Epistory – Typing Chronicles", "Tharsis", "Vessel", "Space Pioneer" i "Gravity Rider: Zero". Większość z nich zostanie wprowadzonych na rynek przed 31 marca 2020 roku, podano również.

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 r.

(ISBnews)