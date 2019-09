UTK: Kolejowe przewozy pasażerskie wzrosły o 7,5% r: r w sierpniu



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły o 7,5% r/r do 28,3 mln pasażerów w sierpniu br. W ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 4,8% r/r do 2,28 mld pasażerokilometrów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Narastająco w okresie styczeń-sierpień przewozy pasażerskie wzrosły o 6,8% r/r do 217,1 mln pasażerów.

Największy udział w liczbie przewiezionych pasażerów miały w okresie styczeń-sierpień: Przewozy Regionalne (26,5%), Koleje Mazowieckie (18,6%) i PKP Intercity (15,1%). Natomiast według pracy przewozowej udziały wyniosły: PKP Intercity 53,8%, Przewozy Regionalne 19,9%, Koleje Mazowieckie 9,6%.

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła w styczniu 80 km w porównaniu do 83 km rok temu.

(ISBnews)