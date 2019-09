Dziś podpisano kluczowy kontrakt, który pozwoli zwiększyć szybkość na tej trasie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły montaż nowoczesnego systemu sterowania ruchem ERTMS poziomu drugiego. Prace na 210-kilometrowym odcinku linii za 314 mln zł wykona firma Bombardier.

Dziś podpisano także kontrakt na budowę ostatniego brakującego wiaduktu nad CMK. Powstanie w miejscowości Zachorzów Kolonia. Dzięki temu będzie można zlikwidować przejazd w poziomie terenu. Teraz trwają jeszcze inne roboty, które podniosą parametry linii. To m.in. przebudowa rozjazdów.

Szef PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiada, że prędkość na trasie CMK będzie można podnieść pod koniec 2023 roku. Jeszcze jednak nie wiadomo, czy pociągi będą mogły jechać z prędkością 230 czy 250 km/h. Według PKP PLK konieczne będą badania sieci trakcyjnej, które wykażą, jaka szybkość będzie ostatecznie możliwa.

Szef PKP PLK zakłada, że po zakończeniu prac podróż pociągiem pendolino z Warszawy do Krakowa lub Katowic zajmie niecałe dwie godziny (teraz trwa ok. 2 godz. 20 min. ). W optymistycznym wariancie przejazd skróci się do 1 godz. 50 minu.

Podpisywane umowy na budowę systemu ERTMS/ECTS i budowę wiaduktu na CMK to kolejny krok w realizacji Krajowego Programu Kolejowego. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, ważne w perspektywie podnoszenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 250 km/h" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceminister podkreślił, że podpisanie tej umowy poprawi bezpieczeństwo na CMK.

"Parametry bezpieczeństwa na polskiej kolei są wysokie, mamy najlepsze wskaźniki od czasu, od kiedy rozpoczęto ich badanie. Niemniej jednak musimy się starać, aby poprawa bezpieczeństwa była procesem ciągłym" - dodał Bittel.

Obecny na konferencji prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał, że obecnie na CMK modernizowana jest stacja techniczna w Idzikowicach, która usprawni przejazd pociągów.

"Przebudowujemy i budujemy bezkolizyjne skrzyżowania, by CMK była przystosowana do bezpiecznego przejazdu z prędkością do 250 km/godz. Efektem inwestycji na Centralnej Magistrali Kolejowej będzie także sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym" – dodał Merchel. Nowy system sterowania ma powstać na CMK do 2023 r.

Zarządca infrastruktury podpisał też w poniedziałek umowę na budowę wiaduktu drogowego na CMK w Zachorzowie Kolonii. Tym samym zlikwidowany zostanie ostatni przejazd kolejowy obsługujący ruch samochodowy. Wartość tego kontraktu to ok. 26 mln zł. Prace zaplanowano na lata 2019-21.

