Dziś podpisano kluczowy kontrakt, który pozwoli zwiększyć szybkość na tej trasie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zleciły montaż nowoczesnego systemu sterowania ruchem ERTMS poziomu drugiego. Prace na 210-kilometrowym odcinku linii za 314 mln zł wykona firma Bombardier.

Dziś podpisano także kontrakt na budowę ostatniego brakującego wiaduktu nad CMK. Powstanie w miejscowości Zachorzów Kolonia. Dzięki temu będzie można zlikwidować przejazd w poziomie terenu. Teraz trwają jeszcze inne roboty, które podniosą parametry linii. To m.in. przebudowa rozjazdów.

Szef PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiada, że prędkość na trasie CMK będzie można podnieść pod koniec 2023 roku. Jeszcze jednak nie wiadomo, czy pociągi będą mogły jechać z prędkością 230 czy 250 km/h. Według PKP PLK konieczne będą badania sieci trakcyjnej, które wykażą, jaka szybkość będzie ostatecznie możliwa.

Szef PKP PLK zakłada, że po zakończeniu prac podróż pociągiem pendolino z Warszawy do Krakowa lub Katowic zajmie niecałe dwie godziny (teraz trwa ok. 2 godz. 20 min. ). W optymistycznym wariancie przejazd skróci się do 1 godz. 50 minut

