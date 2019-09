Dekpol miał 17,49 mln zł zysku netto, 26,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Dekpol odnotował 17,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 15,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 26,16 mln zł wobec 22,81 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,45 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 354,73 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku ukształtowały się na poziomie 423 447 tys. zł, czyli o 19% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. osiągnęła 17 493 tys. zł zysku netto. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2018 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych" - czytamy w raporcie.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec pierwszego półrocza 2019 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 500 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 208 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowanych w 2019 roku. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych, podano także.

W ramach segmentu deweloperskiego Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku, podkreślono. W pierwszym półroczu br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 227 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 319 lokali, przy czym grupa zaznacza, że z uwagi na wyższy udział w I półroczu 2019 roku sprzedaży inwestycji mieszkaniowych o wysokim prestiżu, sprzedaż lokali w I półroczu 2019 roku w ujęciu wartościowym wzrosła o ok. 19% w stosunku do sprzedaży w analogicznym okresie 2018 roku. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym półroczu br. rozpoznana została sprzedaż 209 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 224, a w całym 2018 roku 591 lokali. Według stanu na koniec czerwca br. w ofercie sprzedażowej pozostawało 346 lokali.

"Departament Produkcji osprzętów do maszyn budowlanych dzięki konsekwentnie realizowanej polityce optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dążeniu do skrócenia terminów realizacji zamówień w I półroczu 2019 roku odnotował 39% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten jest również wynikiem dywersyfikacji w stronę łyżek wielkogabarytowych i wysoko marżowych, których głównymi odbiorcami są kopalnie odkrywkowe na całym świecie" - czytamy także w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 20,85 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)