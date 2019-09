Artifex Mundi otrzymał 4,8 mln zł dofinansowania z programu GameINN



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Projekt Artifex Mundi "Opracowania systemu umożliwiającego automatyczne generowanie nowych poziomów rozgrywki do gier typu 'match-3', przy jednoczesnym, stałym podnoszeniu jakości tych poziomów, dzięki zdolności samouczenia się oraz predykcji zachowania graczy" został wybrany do dofinansowania w ramach programu sektorowego "GameINN", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 6 869 870,44 zł, natomiast kwota rekomendowanego dofinansowania to 4 823 229,55 zł.

Program sektorowy finansowany jest ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podano w komunikacie.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 20,12 mln zł w 2018 r.

