Grupa CEZ: Nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska i CEZ Trade Polska



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Zgodnie ze strategią Grupy CEZ w Polsce, z dniem 30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska oraz CEZ Trade Polska, podała grupa. Wdrożona zmiana jest częścią procesu upraszczania struktury Grupy CEZ w Polsce oraz zwiększania efektywności świadczonych usług i procesów biznesowych.

Połączenie spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. CEZ Trade Polska na spółkę przejmującą, tj. CEZ Polska, co oznacza, że z dniem połączenia spółka przejmowana została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a spółka

przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w tym stała się stroną zawartych przez nią umów, poinformowano.

Poprzez połączenie, do struktury organizacyjnej CEZ Polska został przyłączony zespół CEZ Trade Polska zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej i gazu, usługami Operatora Handlowego (OH) oraz Operatora Handlowo-Technicznego (OHT).

"Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, zachowamy ciągłość prowadzonych na polskim rynku działań handlowych w zakresie obsługi zawartych dotychczas kontraktów z klientami. Utrzymamy również posiadane koncesje Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną i gazem" - powiedziała prezes i dyrektor generalny CEZ PolskA Bohdana Horácková, cytowana w komunikacie.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)