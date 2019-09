"Jeśli chodzi o plany związane z projektami, o których była mowa to ustawa (...) to projekty dotyczące poprawy ściągalności składak plus do tego ustawa o zniesieniu limitu 30-krotności one są przygotowywane i mamy jeszcze czas, żeby rzetelnie je przeprocedować. (...) Myślę, że jeszcze w październiku ten projekt powinien trafić do konsultacji" - powiedział Skiba w Sejmie.

"O dokładny harmonogram proszę pytać Ministerstwo Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej, bo to ono jest dysponentem tego projektu" - dodał.Przyjęty w ostatni wtorek przez rząd projekt budżetu na 2020 rok zakłada zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dotyczącego składek na ZUS. Chodzi o limit dochodów, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ZUS. Zmiana ta oznacza dodatkowe dochody w kwocie 5,1 mld zł netto.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski