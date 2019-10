Bioton miał 87,49 mln zł straty netto, 97,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Bioton odnotował 87,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 66,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 97,53 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,32 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 85 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 82,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 103,06 mln zł w porównaniu z 131,11 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2019 r. spółka osiągnęła [jednostkowe] przychody ze sprzedaży w wysokości 105 369 tys. zł, w których największy udział stanowiła sprzedaż form insulinowych w wysokości 51 401 tys. zł. W porównywalnym okresie 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 82 280 tys. zł, w tym sprzedaż insulin stanowiła 61 524 tys. zł, co oznacza, że przychody pierwszym półroczu w 2019 r. były wyższa o 28,1% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 179,14 mln zł wobec 57,88 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)