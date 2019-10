"UNHCR wzywa pilnie do zwiększenia zdolności poszukiwawczych i ratowniczych, w tym do przywrócenia ratowniczych operacji prowadzonych przez statki państw unijnych i uznania kluczowej roli łodzi należących do organizacji pozarządowych w ratowaniu ludzkiego życia na morzu" - podał w oświadczeniu rzecznik tej agendy Charlie Yaxley.

Od 2014 roku według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) przy przeprawie przez Morze Śródziemne zginęło co najmniej 15 tys. ludzi.

